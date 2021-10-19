Путин поручил подготовить реализацию транспортной стратегии РФ

Президент России Владимир Путин поручил детально подготовить план реализации транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Об этом сообщил ТАСС.

По словам главы государства, необходимо создать этот план, находясь «в прямом диалоге» с регионами и ведущими отраслевыми компаниями. Также Путин подчеркнул важность обретения «оптимального баланса» между расходами на строительство новых объектов и на содержание уже имеющихся.

«Важно в рамках имеющихся возможностей найти оптимальный баланс между расходами на новые стройки и на содержание инфраструктуры. Чтобы у нас не получалось, как иногда бывает: разворачиваем новые и новые стройки, не завершая того, что уже начали, а деньги там пропадают на незавершенных объектах», — объяснил президент.

Россиянин, как сказал Путин, должен иметь доступ к надежному и безопасному транспорту вне зависимости от региона проживания. Президент ожидает доклада участников заседания, которые успели провести дискуссии по данному вопросу.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил о необходимости учитывать вопросы экологической безопасности и подготовки кадров при принятии транспортной стратегии.