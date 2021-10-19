Польша назвала Германию возможным виновником роста цен на газ в Европе

Германия поддержала проект «Северный поток — 2», поэтому на ней лежит ответственность за повышение цен на газ в Европе. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает «Интерфакс».

Такое заявление было сделано в ходе дебатов в Европарламенте. Депутат из Германии предположил, что Польша фактически действует в интересах России, когда конфликтует с ЕС по вопросам, связанным с юстицией.

«Вы же строите «Северный поток — 2». И вы несете ответственность за скачок цен на газ», — возразил Моравецкий немецкому коллеге.

Ранее Газета.Ru подробно рассказывала о выступлении польского премьера Моравецкого на пленарной сессии Европарламента. Он предупредил собравшихся, что в ближайшие недели Европу может настичь крупный энергетический кризис. Это, по мнению премьер-министра, способно повлечь за собой «эффект домино», который затронет различные сферы жизни европейцев.