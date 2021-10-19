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Экономист рассказал, как дополнительные выплаты на поддержку семей повлияют на инфляцию

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Depositphotos

Решение о выделении дополнительных средств на поддержку семей с детьми поможет россиянам чувствовать себя в большей финансовой защищенности. Данная мера является следствием развития программы по поддержке семей, обозначенных в послании президента России Владимира Путина. Об этом «Газете.Ru» рассказал экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

«Задача поставлена в создании целостной системы, поддержки семей с детьми. Эти решения говорят о том, что работы в этом направлении продолжаются», — рассказал специалист.

По словам эксперта, 12 октября президент на встрече с депутатами поручил правительству в течение месяца разработать дополнительные меры поддержки населения. Поэтому как раз сейчас идет разработка этих мер. Они будут своего рода «дорожным указателем», который показывает, куда двигаться дальше.

При этом Масленников считает, что инфляция из-за этих выплат никак не разгонится. «Сейчас выделяется кратно меньше средств, чем во время единовременных выплат пенсионерам или семьям с детьми. Инфляция не вырастит никак», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, правительство России дополнительно выделит 28,3 млрд рублей на поддержку семей, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение 19 октября подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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