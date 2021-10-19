Кабмин выделил на выплаты семьям с детьми дополнительно 34 млрд рублей

Правительство России дополнительно выделило на выплаты семьям с детьми дополнительно более 34 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Из этой суммы 28,3 млрд рублей выделены на поддержку семей, которые воспитывают детей в возрасте от трех до семи лет, и еще 5,9 млрд рублей для семей, воспитывающих трех и более детей.

«Речь идет о ежемесячной выплате, размер которой зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума ребенка. Сейчас такими выплатами обеспечено не менее 2,7 млн детей», — указано в сообщении кабмина.

Для семей с тремя и более детьми в федеральном бюджете предусмотрено более 59 млрд рублей.

«Сейчас такую помощь получают более 620 тыс. многодетных семей, а благодаря дополнительным средствам из резервного фонда удастся обеспечить выплатами еще 48 тыс. детей в таких семьях», — пояснили в кабмине.

Ранее стало известно, что правительство выделит еще 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям.