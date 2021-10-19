Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Стало известно, сколько сбережений накопили жители Европы и США 11:02
СК возбудил дело о халатности после убийства девочки в Вологде 10:57
Американские ученые составили карту всех рек на Титане 10:53
Изменилась должность Ковальчука в сборной России по хоккею 10:53
Дочь Оззи Осборна госпитализирована в рехаб 10:52
Новый состав Госдумы оперативно рассмотрит закон об отмене техосмотра 10:44
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре 10:44
«Вирус жестокий»: госпитализированная с COVID-19 Гузеева —... 10:41
Олимпийский чемпион Рылов рассказал, почему выбрал плавание, а не футбол 10:39
Активная фаза учений НАТО по ядерному сдерживанию началась на юге Европы 10:39

Кабмин выделил на выплаты семьям с детьми дополнительно 34 млрд рублей

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Правительство России дополнительно выделило на выплаты семьям с детьми дополнительно более 34 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Из этой суммы 28,3 млрд рублей выделены на поддержку семей, которые воспитывают детей в возрасте от трех до семи лет, и еще 5,9 млрд рублей для семей, воспитывающих трех и более детей.

«Речь идет о ежемесячной выплате, размер которой зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума ребенка. Сейчас такими выплатами обеспечено не менее 2,7 млн детей», — указано в сообщении кабмина.

Для семей с тремя и более детьми в федеральном бюджете предусмотрено более 59 млрд рублей.

«Сейчас такую помощь получают более 620 тыс. многодетных семей, а благодаря дополнительным средствам из резервного фонда удастся обеспечить выплатами еще 48 тыс. детей в таких семьях», — пояснили в кабмине.

Ранее стало известно, что правительство выделит еще 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях