Назван фактор, усугубляющий энергокризис в Евросоюзе

Энергетический кризис в Европе усугубит газовая сделка между Китаем и США усугубит. Такую версию развития событий предсказал немецкий телеканал N-TV.

«Если Пекин и Вашингтон заключат сделку, это может стать проблемой для Европы, ведь ее газовые хранилища недостаточно полны», — заявили на телеканале.

По информации N-TV, сейчас крупные китайские предприятия находятся на заключительном этапе переговоров с американскими экспортерами. Должна быть заключена многомиллиардная сделка на поставку в Китай сжиженного природного газа.

Пекин рассчитывает на подписание договора до конца 2021 года. По версии телеканала, Россия могла бы помочь в урегулировании ситуации на европейском рынке. Москва может увеличить поставки по своим трубопроводам, полагают немецкие журналисты. Но добавляют, что российские экспортные возможности ограничены из-за необходимости заполнения собственных хранилищ. Они также сообщили, что по их данным, добыча газа в РФ находится на максимальном уровне.

Ранее экономист объяснила решение «Газпрома» не бронировать допмощности по транзиту газа через Украину.