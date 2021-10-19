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«Аэрофлот» вернул льготные билеты для жителей Дальнего Востока

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РИА «Новости»

Компания «Аэрофлот» возобновила продажу льготных билетов для жителей Дальнего Востока, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

«Стоимость авиабилета составляет 7650 рублей в одну сторону для взрослого и 5740 рублей для ребенка от двух до 12 лет, включая все таксы и сборы», — говорится в сообщении.

По этим тарифам можно будет совершить перелет в экономклассе из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана в Москву и обратно. Билеты могут купить все жители ДФО, имеющие постоянную регистрацию в регионе.

На эти цели правительство выделило дополнительные средства из бюджета.

Ранее президент России Владимир Путин завил о необходимости увеличения числа рейсов с льготными авиабилетами между Дальним Востоком и Центральной Россией. Он добавил, что число льготных рейсов необходимо увеличить, особенно в периоды высокой нагрузки. Также Путин назвал недопустимым тот факт, что в ряде регионов были сбои с льготными билетами на полетами по этому направлению.

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