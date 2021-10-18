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Мишустин: объем экономики России превысил докризисный уровень

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ВВП страны за последние восемь месяцев вырос на 4,7%. Об этом он сообщил на заседании консультативного совета по иностранным инвестициям, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что такие показатели свидетельствуют о возвращении экономики на докризисный уровень. По словам премьера, растут инвестиции в сфере строительства, транспорта и розничной торговли, а безработица, напротив, снижается.

Мишустин напомнил, что рост российского ВВП спрогнозировали Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Ранее Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России. Изменения были внесены в сторону улучшения до 4,3% в 2021 году по сравнению с майским прогнозом. При этом ВБ ухудшил прогнозы на 2022 и 2023 годы до 2,8% и 1,8% соответственно.

Предыдущий прогноз российской экономики был следующий: рост ВВП на 3,2% в 2021 году, на 3,2% в 2022 году и на 2,3% в 2023 году.

До этого россиян предупредили о риске стагфляции. Это ситуация, при которой экономический спад или стагнация сопровождаются ростом цен.

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