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Первая в мире страна получила деньги за сокращение выбросов

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Francisco Seco/AP

Мозамбик стал первой страной, получившей деньги за сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу от фонда лесного углеродного партнерства. Речь идет о $6,4 млн. Об этом сообщает Club of Mozambique.

Власти получили выплату после того, как представили официальный отчет о мониторинге уровня выбросов. Кроме того, в стране с сентября 2020 года по май 2021 года проводилась независимая проверка. И начиная с 2019 года стране удалось сократить количество выбросов на 1,28 млн тонн.

Всемирный банк отметил, что платеж Мозамбику является признанием вклада страны в осуществление мероприятий по сокращению выбросов. Это внедрение устойчивых методов ведения сельского хозяйства, мониторинг использования лесных ресурсов или восстановление деградированных земель.

Ранее сообщалось, что Великобритания хочет резко сократить вредные выбросы углекислого газа ради спасения планеты. Для этого правительство страны будет вкладываться в развитие ядерной энергетики.

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