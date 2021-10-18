Экономика Китая пострадала из-за проблем в энергетике

Экономика Китая в третьем квартале 2021 года достигла самых медленных темпов роста. Это произошло из-за нехватки электроэнергии и сильных колебаний на рынке недвижимости. Об этом пишет Reuters.

ВВП Китая в 2021 году увеличился всего на 4,9%, по сравнению с прошлогодними показателями. Однако такое значение оказалось куда ниже прогнозов Пекина. Это связано с нехваткой электроэнергии на заводах, отчего многим из них прошлось вернуться к показателям начала 2020 года, когда были серьезные ограничения, вызванные коронавирусом. Получается, что экономика страны, несмотря на восстановление, показывает очень сдержанный рост.

«В ответ на неудовлетворительные показатели роста, которые мы ожидаем в ближайшие месяцы, правительство должно предпринять дополнительные шаги для их увеличения», — рассказал изданию глава отдела экономики Азии Oxford Economics Луис Куиджс.

Слабые показатели восстановления экономики страны привели к снижению курса юаня на фоне большей обеспокоенности инвесторов по поводу восстановления мировой экономики.

Аналитики считают, что Китаю, который не раз обещал сократить социальное неравенство между гражданами, сейчас придется действовать крайне осторожно, чтобы не подорвать частный сектор экономики, который всегда был локомотивом роста.

Также в Китае уже более полугода сокращаются объемы строительства, что стало самой продолжительной чередой сокращений, начиная с 2015 года. Кроме того, нуждается в поддержке и промышленный сектор, который пострадал из-за нехватки угля.

Ранее сообщалось, что тяжелая ситуация, вызванная дефицитом топлива по всему миру, вынудила временно приостановить торговую войну между США и Китаем. При возможном заключении долгосрочных поставок СПГ Вашингтон может получить десятки миллиардов долларов, а Пекин – обезопасить себя в плане энергии.