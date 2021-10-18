В Минфин заявили, что не планируют изменять ставку по НДФЛ в ближайшие три года

Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на комитете Госдумы по бюджету и налогам, заявил, что российские власти не планируют никаких изменений в части НДФЛ в ближайшие три года, передает РИА «Новости».

«Мы очень аккуратно всегда относимся к изменению порядка налогообложения в части НДФЛ, и на ближайшие три года, на которые мы рассматриваем бюджет, никаких изменений в этой части мы не планируем», — отметил министр.

Депутаты Госдумы, в свою очередь, обратили внимание на рост доходов богатейших граждан России за последние годы и уточнили, не планируют ли власти использовать прогрессивную шкалу налогообложения доходов граждан для решения проблемы бедности в стране.

«Крупные миллиардеры найдут способ, как уйти от налогообложения, в первую очередь пострадает средний класс», — ответил Силуанов.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил внести 12 корректировок в налогообложение физлиц. Одно из предложений министерства – обязать платить НДФЛ удаленных сотрудников российских компаний, которые живут за рубежом.