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В Минфин заявили, что не планируют изменять ставку по НДФЛ в ближайшие три года

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РИА «Новости»

Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на комитете Госдумы по бюджету и налогам, заявил, что российские власти не планируют никаких изменений в части НДФЛ в ближайшие три года, передает РИА «Новости».

«Мы очень аккуратно всегда относимся к изменению порядка налогообложения в части НДФЛ, и на ближайшие три года, на которые мы рассматриваем бюджет, никаких изменений в этой части мы не планируем», — отметил министр.

Депутаты Госдумы, в свою очередь, обратили внимание на рост доходов богатейших граждан России за последние годы и уточнили, не планируют ли власти использовать прогрессивную шкалу налогообложения доходов граждан для решения проблемы бедности в стране.

«Крупные миллиардеры найдут способ, как уйти от налогообложения, в первую очередь пострадает средний класс», — ответил Силуанов.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил внести 12 корректировок в налогообложение физлиц. Одно из предложений министерства – обязать платить НДФЛ удаленных сотрудников российских компаний, которые живут за рубежом.

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