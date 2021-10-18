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«Инфляция не съест»: экономист рассказал о будущем пособий по уходу за ребенком

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Российская инфляция никак не съест выросший размер пособия по уходу за ребенком. Повышение цен наблюдается на мировой арене, поэтому какое-то увеличение трат бюджета не повредит и в глобальном масштабе не ухудшит ситуацию. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Некоторые политики заявляют, что сейчас ничего делать не надо. Мол, пособия не нужны, так как это будет разгонять инфляцию», — отмечает специалист.

Колташов считает, что в реальности увеличивать пособия и выплаты нужно, так как домашние хозяйства очень сильно пострадали от различных кризисов, начиная с 2008 года. Недавно к ним добавилась еще и пандемия. Поэтому покупательная способность снизилась и ее надо восстанавливать.

«Доходная часть российского бюджета в ближайшие полтора года будет возрастать за счет глобальной инфляции, то есть с повышением мировых цен на энергоносители, на сталь и прочее. Получается, что на все выплаты средств будет достаточно. Инфляция их не съест», — заключил эксперт.

Ранее в Счетной палате рассказали, что в 2022 году произойдет увеличение максимального размера пособия по уходу за первым ребенком до 31 282 руб.

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