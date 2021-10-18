Названы преграды иностранного бизнеса для наращивания инвестиций в России

По данным результатов исследования «Международный бизнес в России», которое подготовили EY для Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), был составлен список преград для международных компаний, мешающих им наращивать инвестиции в России, среди них регуляторные барьеры и медленные темпы роста российской экономики. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что большинство участников опроса назвали основными преградами высокие регуляторные барьеры (35%) и медленный рост российской экономики (31%).

Для производителей потребительских товаров регуляторные барьеры являются главным сдерживающим фактором, для представителей фармацевтических компаний - 60%.

По мнению представителей международного бизнеса, чтобы изменить ситуацию для наращивания инвестиций в российском законодательстве следует доработать отрасль технического регулирования (48%) и трудовых отношений (47%), а также нормативную базу в области налогообложения (36%), финансового и таможенного регулирования (33% и 32% соответственно) и в сфере миграции (32%).

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