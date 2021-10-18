Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Игроки Team Spirit рассказали, на что потратят заработанные $18 млн 01:17
В Германии призвали провести переговоры с РФ по поставкам газа 01:16
В США мужчина открыл стрельбу в торговом центре 01:15
Пара оказалась запертой в библиотеке, после того как их машина пробила стену здания 01:14
Собчак — о победе Team Spirit на ЧМ по Dota 2: вы доигрались 00:59
Депутат Милонов призвал запретить детям посещать Европу во время гей-парадов 00:47
Избитый дагестанцами в метро москвич пожаловался на онемение лица 00:40
Белоруссия засекретила 15% от своего экспорта в Россию 00:25
После 11-го тура «Сочи» сместил «Динамо» со второй строчки таблицы... 00:25
Иммунолог Крючков призвал россиян вновь перейти на «удаленку» 00:24

Названы преграды иностранного бизнеса для наращивания инвестиций в России

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

По данным результатов исследования «Международный бизнес в России», которое подготовили EY для Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), был составлен список преград для международных компаний, мешающих им наращивать инвестиции в России, среди них регуляторные барьеры и медленные темпы роста российской экономики. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что большинство участников опроса назвали основными преградами высокие регуляторные барьеры (35%) и медленный рост российской экономики (31%).

Для производителей потребительских товаров регуляторные барьеры являются главным сдерживающим фактором, для представителей фармацевтических компаний - 60%.

По мнению представителей международного бизнеса, чтобы изменить ситуацию для наращивания инвестиций в российском законодательстве следует доработать отрасль технического регулирования (48%) и трудовых отношений (47%), а также нормативную базу в области налогообложения (36%), финансового и таможенного регулирования (33% и 32% соответственно) и в сфере миграции (32%).

Ранее Госдума РФ приняла закон, освобождающий от НДС предприятия общественного питания с выручкой до 2 млрд рублей в год.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях