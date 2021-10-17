Новак рассказал, что ввод «Северного потока — 2» стабилизирует ситуацию на газовом рынке

Введение газопровода «Северный поток — 2» в эксплуатацию поможет стабилизировать ситуацию на газовом рынке. Об этом в эфире программы »Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Ввод новой инфраструктуры, в том числе и построенного «Северного потока — 2», — это, безусловно, один из факторов, который может помочь в этой ситуации быстрее справиться», — сказал Новак.

10 сентября «Газпром» сообщил о завершении строительства «Северного потока — 2». Представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил об исключительной экологичности проекта.

Газопровод проходит от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину и Польшу.

Ранее российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что газопровод «Северный поток — 2» готов к запуску, — осталось только получить согласие немецких властей.