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Новак заявил, что энергетический кризис в Европе может повториться

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Энергетический кризис в Европе в будущем может повториться, поэтому необходимо предпринимать меры, чтобы не допустить этого. Таким мнением поделился вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, в настоящее время в подземных газовых хранилищах не хватает в Европе порядка 25 млрд кубометров газа. Политик отметил, что нужно решить эту проблему.

Новак также подчеркнул, что Россия не только полностью исполняет свои обязательства по поставкам газа, «но и даже увеличила по сравнению с прошлым годом на 15% объемы поставок на глобальные рынки».

Ранее Новак заявил, что утверждение о том, что Россия не расширяет поставки газа в Европу из-за желания ускорить сертификацию «Северного потока — 2», необоснованно. По его словам, Россия в полной мере исполняет все свои обязательства по контракту на поставку газа, что подтверждают европейские партнеры.

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