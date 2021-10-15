В «Нафтогаз Украины» рассказал о ситуации с запасами газа в стране

Глава правления «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Газа для обеспечения всех нужд населения у компании достаточно, но с бюджетными организациями «ситуация сложная». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Хочу всех успокоить и ответственно сказать, что «Нафтогаз», национальная компания, имеет достаточно газа для обеспечения всех нужд населения. И мы, продавая газ по цене 7,42 для нужд населения, делаем так, что цена на газ для нужд населения этой зимой не поднимется», — заявил Витренко.

Он отметил, что в украинских хранилищах 10-15% газа принадлежит нерезидентам. По мнению Витренко, в «Нафтогазе» произошли изменения, которые позволят нарастить собственную добычу топлива.

Ранее украинская Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что добыча природного газа на Украине может резко сократиться после введения регулирования цен на него. Из-за этого частные компании страны могут понести огромные потери.

Из-за введения новых мер на Украине по регулированию цен на природный газ частные организации будут вынуждены прекратить свои вложения в геологоразведку, разработку месторождений и бурение скважин. Это приведет к сокращению рабочих мест и дальнейшему снижению поступлений в бюджет.