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В США сравнили кризис грузоперевозок с армагеддоном

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

На сегодняшний день в отрасли грузоперевозок США наступил «настоящий армагеддон». Однако единого решения проблемы сейчас нет. Об этом в интервью телеканалу CNBC рассказал глава логистического подразделения Uber Technologies Лиор Рон.

«Это действительно касается всей отрасли грузоперевозок, потому что мы переживаем беспрецедентные времена. Мы буквально живем во время армагеддона», — сказал топ-менеджер компании.

По его словам, заторы образовались в ключевых портах Западного побережья США. При этом определенную роль в сложившейся ситуации сыграли потребители. То есть заказов становится все больше и больше, но цепочка поставок нарушена и не имеет единого баланса.

Сейчас наблюдается достаточно тяжелая ситуация с грузовиками. Водителям с каждым днем все тяжелее справляться со своими обязанностями из-за огромного спроса на перевозку товаров. Дальнобойщики стали брать больше заказов на маршруты дальнего следования и это серьезно сказывается на их здоровье, заключает Рон.

Ранее сообщалось, что нехватка водителей грузовиков из-за пандемии и выхода водителей на пенсию уже вызвала дефицит топлива на автозаправках. На очереди — дефицит рождественских елок.

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