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Стоимость биткоина превысила $60 тысяч впервые с апреля

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Depositphotos

Стоимость биткоина в ходе торгов за час выросла примерно на 4% и превысила отметку в $60 тыс., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные биржи Binance.

По данным торгов, максимальная цена криптовалюты на 17.05 мск составляла почти $59,97 тыс., а минутой ранее достигала $60,36 впервые с апреля.

Как уточняет портал CoinMarketCap, биткоин дорожал на 4,24% за сутки.

За первый квартал криптовалюта увеличилась вдвое в цене — до $58,7 тыс. с примерно $29 тыс. по данным на конец 2020 года, а в апреле был достигнут исторический рекорд в $64,85 тыс. С начала месяца биткоин увеличился в цене на 37%.

24 сентября цена биткоина за час рухнула более чем на $3 тыс. (6%) после того, как Народный банк Китая (НБК) объявил о введении полного запрета на все криптовалютные транзакции. Согласно заявлению регулятора, все транзакции с использованием биткоина и других цифровых активов классифицируются как незаконная финансовая деятельность. Под запрет попали и услуги, которые криптовалютные биржи предоставляют жителям КНР.

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