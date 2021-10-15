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Польша предложит Евросоюзу проверить «Газпром» из-за ситуации с газом

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка заявил, что государство предложит »Евросоюзу» проверить российский «Газпром» на предполагаемое злоупотребление монопольной позицией на рынке газа в Европе. Об этом политик заявил в эфире «Польского радио».

Планами Польши Михал Куртыка поделился в связи с энергетическим кризисом в ЕС.

По словам министра, наихудшие сценарии и их реализация связаны с игрой, развернувшейся вокруг «Северного потока — 2».

«На существующих газопроводах они имеют пропускные способности, могли бы прекрасно разместить дополнительные объемы газа, как это делалось в прошлые годы. «Газпром» этого не хочет», — подчеркнул Куртыка.

Он объяснил, что «Газпром» намерен вынудить Европу согласиться с необходимостью «Северного потока--2».

«К сожалению, в Европе есть такие наивные люди, которые считают, что после таких уступок будет лучше», — сказал он.

Также министр уточнил, что на будущей неделе Польша обратит внимание на сложившуюся ситуацию во время заседания Европейского совета.

«Наши предложения, очень далеко идущие — о необходимости проверки, нет ли со стороны «Газпрома» ситуации, в которой он злоупотребляет монополистической позицией», — заключил он.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Россия полностью выполняет контракты по газу.

До этого глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст опроверг сообщения о несоблюдении Россией контрактов на поставки газа.

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