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Die Zeit призвала немцев экономить газ, чтобы не платить России

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Авторы статьи в немецком издании Die Zeit призвали жителей Германии экономить газ, чтобы не угождать президенту России Владимиру Путину.

По их словам, высокое потребление газа в стране и зависимость от него немцев «радует Путина».

В публикации есть призыв к гражданам ФРГ «ударить по России» экономией газа. Журналисты считают, что это может стать ответом на увеличение цены на газ, и наилучший способ — отключить отопление.

Ранее глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что российский газопровод «Северный поток — 2» поможет снизить цены на газ в Европе. Он также перечислил факторы, повлиявшие на рекордный рост стоимости топлива. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В последние недели цены на газ в Европе резко выросли. Так, утром 14 октября по итогам торгов на лондонской бирже ICE стоимость 1 тыс. куб. м газа превысила $1200.

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