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Глава ЦБ рассказала, в какой валюте предпочитает хранить сбережения

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что из принципа хранит свои личные сбережения в рублях. Об этом она заявила интервью YouTube-каналу «Фанимани».

«Я храню в рублях. Это внутреннее убеждение. Это было бы неэтичным и вообще неправильным председателю Центрального банка — хранить деньги в иной валюте», — заявила Набиуллина.

Она отметила, что ЦБ, снижая инфляцию, работает над тем, чтобы рублевые сбережения были наиболее привлекательны. Набиуллина убеждена, что, хотя краткосрочные колебания курса рубля и возможны, россияне все чаще хранят сбережения в национальной валюте.

«Если бы ваши сбережения в начале 2015 года вы положили на рублевый депозит или на валютный депозит, знаете ответ? В рублях бы вы выиграли», -— заключила глава ЦБ.

Ранее Набиуллина спрогнозировала снижение инфляции до 4-4,5% в следующем году. В настоящее время годовая инфляция в стране составляет около 7,63%, при этом недельная инфляция замедляется.

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