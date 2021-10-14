Из-за высоких цен на газ еще одна энергокомпания в Британии прекратила поставки

Из-за того, что в Великобритании рекордно высокие цены на газ, очередная энергокомпания была вынуждена закрыться и прекратить поставки энергии потребителям. Об этом отмечается в сообщении энергорегулятора страны Ofgem.

«Компания Daligas Limited, которая обслуживала потребителей газа, прекратила торговлю», — говорится в публикации.

При этом в Ofgem отмечают, что клиенты Daligas Limited никак не пострадают и будут переданы другим поставщикам.

С начала января 2021 года уже 14 компаний, которые поставляли энергию потребителям, обанкротились из-за высоких цен на газ. В общей сложности они обслуживали 1,5 млн человек.

Ранее сообщалось, что из-за дефицита и сложностей в поставках товаров супермаркеты по всей Великобритании опустели. При этом почти каждый шестой житель страны не смог купить необходимые продукты.