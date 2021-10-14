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В ФАС рассказали о борьбе с высокими ценами на продукты в регионах России

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Федеральная антимонопольная служба приступила к еженедельному мониторингу в крупнейших федеральных и региональных торговых сетях на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.. Об этом сообщается на сайте ФАС.

«Антимонопольные органы проводят внеплановые проверки производителей мясной и плодоовощной продукции, а также розничных торговых сетей», — говорится в сообщении ФАС.

По итогам проведенных проверок уже возбуждено несколько дел. Так, в Татарстане рассматривается дело в отношении двух птицефабрик по признакам заключения антиконкурентного соглашения. В Рязанской области в двух федеральных торговых сетях установлены монопольно высокие цены на овощи, в отношении них также возбуждены дела.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что действия правительства по сдерживанию цен на продукты оказались эффективны, но требуются долгосрочные меры.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что цены в России растут из-за ситуации на внешних рынках и «посткризисной волатильности».

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