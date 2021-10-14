Экономика большинства российских регионов вернулась к допандемийному уровню

В рамках третьего Российского Исламского экономического форума SberCIB Investment Research представили отчет о том, что экономическая активность в подавляющем большинстве российских регионов вернулась к допандемийному уровню.

В первом полугодии 2021 года в 63 регионах из 85 выпуск в базовых отраслях превысил показатели того же периода 2019 года. В отчете отмечается, что в 22 регионах решающую роль в восстановлении сыграла обрабатывающая промышленность, в 16 — строительство, в 13 — торговля.

«По результатам двух последних лет самым быстрорастущим субъектом РФ стала Чечня. Экономика региона выросла преимущественно за счет строительной отрасли. Сейчас в республике уже завершено возведение ТРЦ «Грозный молл» — прозрачного здания кристаллической формы в виде звезды. Еще одна крупная стройка — самая высокая в Европе башня «Ахмат Тауэр», для которой уже заложены сваи. Также в Чечне в апреле этого года отмечен колоссальный рост экспорта оборудования для транспортировки нефти и нефтепродуктов, который принес региону 324 млн долларов», — главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский.

В десятку наиболее быстрорастущих регионов по итогам 2020–2021 года вошли Чеченская Республика, Тульская область, Москва, Республика Ингушетия, Тюменская область (без автономных округов), Пензенская область, Московская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская область и Севастополь.

Практически во всех регионах подъем обрабатывающей промышленности связан с оживлением экспорта. В Ямало-Ненецком автономном округе основным драйвером экономического роста стала добыча газа на фоне увеличения спроса на него в Европе. Для Москвы важным фактором оказалось наличие фармацевтической и пищевой отраслей, которые поддержали экономику города в пик пандемии. Строительство помогло нарастить показатели в регионах Северного Кавказа и в Севастополе.

Обычно на региональном уровне экономическая активность измеряется показателем валового регионального продукта (ВРП), который публикует Росстат. Однако подобная статистика дается всего раз в год и с существенной задержкой, поэтому в рамках отчета экономисты SberCIB рассчитали выпуск в базовых отраслях, который публикуется в целом по России, отдельно для регионов. К базовым отраслям относятся сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающая промышленность, жилищно-коммунальные услуги, торговля и строительство.