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Крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia прекращает свое существование из-за пандемии

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Ricardo Mazalan/AP

Основанная в 1946 году крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia в четверг, 14 октября, прекращает свое существование из-за банкротства. Об этом сообщает Euronews.

Отмечается, что в четверг состоится последний рейс перевозчика под нынешним названием. Самолет Alitalia вылетит из столицы Сардинии Кальяри в римский аэропорт Фьюмичино.

С завтрашнего дня, 15 октября, рейсы будут совершаться уже под новым брендом — ITA (Italia Trasporto Aereo).

По данным телекомпании, причиной этому стало то, что Alitalia не смогла справиться с последствиями пандемии коронавируса, а также не выдержала конкуренцию со скоростными поездами на внутреннем рынке Италии. За последние 20 лет итальянское правительство потеряло около €13 млрд, пытаясь удержать национального перевозчика на плаву.

Также сообщается, что менее трети из 10 500 действующих сотрудников Alitalia перейдут в ITA. Руководство компании также намерено снизить заработную плату на 40%.

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