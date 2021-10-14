Украинцы раскритиковали ЕС за реакцию на контракт между «Газпромом» и Венгрией

Украинское издание «Новое время» опубликовало материал, который посвящен реакции верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля на подписание контракта между «Газпромом» и Венгрией. Публикация вызвала шквал критики со стороны читателей, пишет РИА «Новости».

Накануне Боррель во время саммита в Киеве заявил, что контракт между российской компанией и Венгрией на поставку газа в обход территории Украины соответствует европейским законам.

«Другого ответа и не следовало ждать. Каждый сам за себя. Будапештский меморандум, «Северный поток — 2», — написал пользователь Михайло Задорожний.

«Все, что выгодно, конечно, не противоречит», — написал Сергій Магац.

«От евролеваков другого и ожидать нечего», — поделился мнением Dmitry Bilous.

«Газпром» и Венгрия 27 сентября подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года. Документ вступил в силу 1 октября. Соглашение предусматривает возможность изменения условий через 10 лет. Поставка газа будет осуществляться по «Турецкому потоку» и далее через Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. В Киеве считают, что решение Будапешта «наносит ущерб» двусторонним отношениям.