Оператор ГТС Украины не считает свои системы изношенными

Компания «Оператор ГТС Украины» заявила, что газотранспортная система система страны не изношена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание УНН.

«Информация, озвученная президентом РФ относительно «изношенности» газотранспортной системы Украины, не соответствует действительности», — заявили в компании.

13 октября в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» президент России Владимир Путин подчеркнул , что транзит газа через Украину нельзя нарастить из-за изношенности их ГТС. Он отметил, что Россия в этом году поставит через нее на 10% больше газа, чем предполагалось контрактными обязательствами, но дальнейшее увеличение поставок может привести к негативным последствиям.

По его оценке, ГТС Украины не ремонтировалось «десятилетиями» и ее изношенность составляет порядка 80-85%.

Он также заявил, что пока некоторые политики на Украине призывают национализировать газ из подземных хранилищ, там началась откачка топлива частными операторами.