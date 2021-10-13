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«Россия возьмет реванш»: на Украине рассказали о тяжелой ситуации с газом зимой

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Valentyn Ogirenko/Reuters

После прошедшего в Киеве саммита Украина – Евросоюз стало ясно, что решения вопроса энергобезопасности страны так и не последует, поэтому властям предстоит готовиться к тяжелому зимнему периоду. Об этом в эфире радио «Новое время» рассказал бывший заместитель главы МИД Украины Константин Елисеев.

«Европейские лидеры прямо советуют Украине усиливать энергозависимость и не надеяться на гарантии со стороны Запада», — отметил бывший заместитель главы украинского МИД.

По его словам, Евросоюз не до конца понимает роль России в вопросах поставки энергии, т.к. даже через реверс Украина может получить вполовину меньше, чем это было в прошлом году.

Елисеев считает, что из-за того, что Украина получит значительно меньше газа, стране придется готовиться к непростой зиме. Тем самым Россия «возьмет реванш» в ситуации с поставками топлива. При этом лидеры Европы на саммите не осуждали ввод «Северного потока — 2», отчего можно сделать вывод, что все просто дали зеленый свет российскому проекту, сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» рассказал, что устаревшее оборудование газотранспортной системы Украины не позволяет увеличить транзит газа.

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