Илон Маск объявил о скидке на свой дом

Глава Tesla Илон Маск снизил стоимость своего последнего дома в Калифорнии на $5,5 млн. Общий размер скидки составил 15% и теперь он продается по цене в $32 млн. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные базы недвижимости Zillow.

Илон Маск решился на такой шаг сразу после того, как стало известно о переносе штаб-квартиры компании в Остин (штат Техас), отмечается в сообщении.

Учитывая, что раньше особняк стоил $37,5 млн, будущий приобретатель получает достаточно весомую скидку.

Последний крупный дом в собственности Маска имеет площадь 1,5 тыс. квадратных метров и был построен в 1916 году. В нем семь спален и 10 ванных комнат. Кроме того, там есть библиотека, бассейн и музыкальный зал. До продажи дом сдавался для проведения мероприятий.

Ранее стало известно, что экс-президент США Дональд Трамп близок к продаже своего люксового отеля в Вашингтоне Trump International. Цена сделки может составить $370 млн.