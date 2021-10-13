В ЕС оценили поставки энергоресурсов «Газпромом»

Комиссар по энергетике Евросоюза Кадри Симсон заявила, что «Газпром» полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам энергоресурсов в ЕС, но почти не поставляет дополнительные объемы газа. Об этом она сообщила на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

«Газпром» в полном объеме выполняет свои долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС, но практически не поставляет дополнительные объемы газа на европейский рынок или поставляет их в минимальном объеме», — сказала она.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что поставки газа из России в ЕC последнее время были ниже ожиданий, так как «Газпром» выполнял ряд долгосрочных контрактов. Согласно информации ЕК, за указанный период российская компания почти не предлагала дополнительных поставок.

До этого в Кремле рассказали подробности о поставках российского газа в Европу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что сверх контрактов ничего не поставляется. По словам Пескова, «это вопрос переговоров с «Газпромом». есть покупатель — есть продавец».