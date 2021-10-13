Крупный поставщик энергии в Чехии прекратил деятельность из-за роста цен

Группа компаний Bohemia Energy, в которую входили различные альтернативные поставщики энергии в Чехии, прекратила свою деятельность. Об этом сообщается на сайте организации.

Для более чем 900 тыс. потребителей прекратятся поставки электричества и газа. Это решение было связано с постоянным ростом цен на энергию на оптовых рынках. Стоимость закупки энергоресурсов в 2021 году оказалась в три раза выше, чем в прошлом, отмечается в сообщении.

При этом потребители энергии не останутся без электричества и газа, так как в ближайшие полгода поставками энергии будут заниматься другие компании. В течение этого срока заказчики должны выбрать для себя нового постоянного поставщика.

Ранее сообщалось, что немецкая энергетическая компания E.ON (EONGn.DE) временно приостановила заключение новых контрактов на поставку природного газа розничным клиентам на фоне растущего спроса и закупочных цен.