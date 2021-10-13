ОПЕК ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть на 2021 год, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сентябрьский доклад организации.

Вместо 6 млн баррелей в сутки, прогнозируемых в августе, ожидается рост спроса на 5,8 млн баррелей.

ОПЕК сохранила прогноз на 2022 год, ожидая роста спроса на 4,2 млн баррелей в сутки. В целом отмечается позитивный прогноз на последний квартал текущего года, учитывая сезонный спрос и возможность перехода с газа на нефть в секторе производства электроэнергии.

По ожиданиям ОПЕК, мировой спрос на нефть в этом году составит в среднем 96,6 млн баррелей в сутки, а в следующем достигнет 100,8 млн баррелей в сутки, что превысит «доковидные» показатели.

Ранее ОПЕК назвала Россию, Канаду и Китай основными драйверами роста добычи нефти в мире. По оценкам Международного энергетического агентства, мировой спрос на нефть вернется к допандемийному уровню в 2022 году.