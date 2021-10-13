Глава Минэнерго: Россия готова к десинхронизации энергосистемы Украины

Глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что Россия готова к десинхронизации энергетической системы с Украиной, но отметил, что в будущем поставки возможны. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Будут ее проводить в следующем году, чтобы выйти из синхронной зоны в 2023 году. Но для нас выход из синхронной зоны или запросы импорта никак не влияют», — сказал он.

По его словам, если Украине понадобятся энергоресурсы в связи с их дефицитом, Россия готова возобновить их транзит, но такое соглашение будет зависеть от «коммерческих условий».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с транспортировкой российского газа через территорию Украины. По словам Пескова, Россия исполняет свои транзитные договоренности.

До этого власти Львовской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа для отопления бюджетных учреждений.

По их данным, на территории Львовщины работает 825 бюджетных учреждений, потребляющих природный газ. В этих учреждениях есть более 4 000 пунктов учета газа. Из-за отсутствия поставок газа включены лишь 986 пунктов, что составляет 23,4%.