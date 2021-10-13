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Минэнерго: у России достаточно газа в хранилищах для прохождения холодной зимы

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Laszlo Balogh/Reuters

Россия обладает достаточным количеством газа в хранилищах для прохождения холодной зимы. Об этом заявил министр энергетики Николай Шульгинов в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, Минэнерго не ожидает аномально холодной зимы, но мощности готовы к возможным трудностям.

Шульгинов также добавил, что ведомство подготовит стратегию энергетического развития России до 2050 года (нынешняя стратегия рассчитана до 2035 года).

Министр также отметил, что возможен тренд на расширение доли атомной генерации в энергобалансе Российской Федерации. К 2035 году — примерно до 23%.

Ранее сообщалось, что Европа начала получать газ от России со стороны компании «Газпром», которая стала использовать запасы из хранилищ для увеличения поставок. Эксперты считают, что данные действия должны помочь стабилизировать цены на топливо в европейском регионе.

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