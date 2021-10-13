Журнал GQ назвал лучший город России для туризма

Санкт-Петербург стал победителем в ключевой номинации премии «Лучший город» GQ Travel Awards. Сама премия прошла 12 октября в Москве.

Голосование проходило на сайте GQ в течение нескольких месяцев. За звание «Лучший город» также боролись Москва и Казань.

«Еще никогда высказывание о том, что Петербург – окно в Европу, не было столь актуальным. В этом туристическом сезоне окно было распахнуто, и на берегах Невы побывало невероятное количество туристов, мечтающих почувствовать себя в атмосфере Венеции, пусть и северной», — пишет GQ.

Итоги премии прокомментировал губернатор города Александр Беглов. По его словам, это заслуженная награда, Санкт-Петербург был и остается мировым туристическим центром. Беглов также напомнил, что Петербург первым из регионов страны поддержал сферу туризма - одну из наиболее пострадавших в период пандемии.

«Туристская отрасль участвует в формировании доходной части бюджета и является важной составляющей экономической и социальной жизни города», — приводит его слова пресс-служба Смольного.

Ранее сообщалось, что российские туристы намерены провести осенние отпуска в Сочи, Санкт-Петербурге и Калининграде — эти города стали самыми востребованными направлениями для бронирований с сентября по ноябрь.