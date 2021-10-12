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«Последствия будут ужасными»: промышленники высказались о газовом кризисе в Британии

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Александр Коркка/РИА «Новости»

Великобритания оказалась на грани кризиса из-за роста оптовых цен на газ. Это может привести к остановкам заводов, снижению рентабельности производства, увеличению вредных выбросов, а также сбоям в цепочках поставок. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление компании UK Steel, которая лоббирует интересы британской сталелитейной промышленности.

Как отмечают в организации, в зимние месяцы в очередной раз может подорожать топливо, что сделает невозможным рентабельное производство стали. Из-за этого могут закрыться некоторые заводы, что впоследствии вызовет перебои в поставках и сократит рабочие места в стране.

В UK Steel считают, что правительство Великобритании должно помочь производству, иначе «последствия будут ужасными».

Со своей стороны, министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг рассказал, что, несмотря на критическую ситуацию в отрасли, власти работают над решением ситуации, чтобы поддержать наиболее пострадавшие сферы экономики.

Ранее Национальная статистическая служба Британии сообщила, что из-за дефицита и сложностей в поставках товаров супермаркеты по всей Великобритании опустели. Тяжелая ситуация в стране привела к тому, что паника охватила многих жителей, которые бросились скупать все товары с полок магазинов.

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