МВД и ФСБ дадут право блокировать денежные переводы без суда на 10 дней

Федеральная служба по финансовому мониторингу предложила ввести механизм внесудебного временного приостановления операций, которые могут быть направлены на финансирование экстремизма и терроризма. Проект закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке подчеркивается, что сведения связи средств с финансированием терроризма должны быть «подтвержденными и задокументированными». Так как подобное решение станет причиной ограничения прав граждан, приостановка будет временной (не более 10 рабочих дней).

Принимать соответствующее решение смогут руководители и их заместители из МВД России, ФСБ, Росфинмониторинга, а также руководители федеральных органов исполнительной власти.

Ранее Росгвардия предложила не выдавать лицензию на оружие не прошедшим проверку ФСБ и МВД. Отмечается, что ограничения направлены на то, чтобы люди, причастные к экстремистским и террористическим организациям, не смогли приобрести оружие.