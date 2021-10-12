Путин рассказал об актуальной проблеме в экономике России после пандемии

Президент России Владимир Путин заявил, что инфляция — одна из главных проблем российской экономики, которая постепенно восстанавливается после пандемии. Об этом он сообщил на встрече с депутатами Госдумы в Кремле, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что экономика в целом восстановилась до докризисного уровня, «но проблем еще достаточно, в том числе — инфляция».

«Инфляция в этом году превысит прогнозный уровень в 5,8%», — сказал президент.

Ранее Путин поручил разработать новые меры поддержки граждан в условиях растущей инфляции.

До этого президент назвал главным врагом российского общества низкие доходы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост цен в России связан со складывающейся на внешних рынках ситуацией и посткризисной волатильностью.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что правительство разработало меры по коррекции продовольственной инфляции, Минсельхоз объявит о них в ближайшее время. По его словам, основные проблемы продовольственной инфляции находятся «на стороне предложения».