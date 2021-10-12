Президент России Владимир Путин поручил разработать новые меры поддержки граждан в условиях растущей инфляции, сообщает ТАСС.

«Инфляция в этом году превысит прогнозный уровень в 5,8%», — заявил Путин на встрече с депутатами Государственной думы в Кремле.

Президент отметил, что экономика России смогла восстановиться до показателей докризисного уровня, однако инфляция создает проблемы для дальнейшего роста благосостояния граждан страны.

«Мы всегда внимательно относимся к тем, кому нужна поддержка государства. В этом году мы осуществили единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники. Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки наших граждан», — поручил Путин.

Ранее президент России Владимир Путин назвал низкие доходы граждан страны главным врагом российского общества.