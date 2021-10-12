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Герхард Шредер рассказал, кто виноват в высоких ценах на газ в Европе

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Gleb Garanich/Reuters

Высокие цены на газ в Европе во многом связаны с тем, что в Китае значительно увеличился спрос на топливо. При этом Россия не виновата в сложившейся ситуации, так как всегда была надежным поставщиком в европейский регион, рассказал бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. Его слова приводит издание Handelsblatt.

«Несмотря на то, что производство газа в России за первые восемь месяцев выросло, страна должна была сначала заполнить свои хранилища, поскольку минувшей зимой большая часть газа была использована», — рассказал Шредер.

По его словам, более полувека Россия является надежным поставщиком газа в Европу. Даже во времена «холодной войны» ситуация с поставками не менялась. Поэтому Москва не может быть врагом Евросоюза в сложившейся ситуации.

Кроме того, Россия более чем на 40% нарастила поставки газа в Германию по сравнению с 2020 годом. Поэтому ситуация с ценами на рынке должна стабилизироваться через несколько месяцев, заключил Шредер.

Ранее американский обозреватель Джо Кэрролл сообщил, что российские поставки газа в Европу серьезно сократили долю США на мировом рынке топлива, особенно после заявления президента России Владимира Путина об увеличении поставок в Европу.

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