РБК: Россия может потерять крупнейший рынок сбыта боеприпасов

Россия может потерять крупнейший рынок сбыта боеприпасов, в первую очередь — патронов для стрелкового и охотничьего оружия, сообщает издание РБК.

Из-за новых американских санкций, по Закону о контроле за химическим и биологическим оружием, в Соединенные Штаты будет ограничен импорт стрелкового оружия и боеприпасов. Санкции вступили в силу 7 сентября, и формально должны продлиться год, однако правительство США имеет возможность продлить ограничения.

Согласно данным Бюро переписи населения США, ежегодный импорт российских боеприпасов составляет свыше $100 млн, а в 2021 году за восемь месяцев импорт патронов в США из России составил $114 млн. Импорт из России составляет до 21% американского импорта боеприпасов и около 4% всего рынка США.

Ранее Россия отвергла просьбу Соединенных Штатов о помощи из-за топливного кризиса.