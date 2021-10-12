«Известия»: изготовители масла предупредили о повышении цен

Производители подсолнечного масла предупредили розничные сети о повышении оптовых цен до 5%, сообщает газета «Известия».

Изготовитель масла «Олейна» и Ideal уведомил партнеров о повышении стоимости на 3,2% со 2 октября. В одной из торговых сетей подтвердили эту информацию и добавили, что приняли новые условия. Там сообщили, что другие поставщики письменно не уведомляли о подорожании масла, но устно предупредили о том, что в ближайшее время также направят уведомления о повышении цены на 3–5%.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продуктов заключили соглашение, устанавливающее предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Так, стоимость 1 килограмма сахара была установлена на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила предупреждения руководству торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» из-за завышения цен на продукты питания в Московской области.