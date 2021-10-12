Количество банкротов среди физлиц в России выросло в 1,6 раза

Число банкротств физических лиц в России увеличилось за девять месяцев 2021 года в 1,6 раза — до 166,5 тысячи случаев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные консалтинговой компании GRM.

В фирме указали, что в аналогичный период 2020 года данный показатель равнялся 104,5 тыс., а в 2019 году — 63,1 тыс. Прирост количества банкротных процедур за девять месяцев текущего года составил 59%.

По данным экспертов, у темпов прироста есть явная тенденция к замедлению. Так, за пять месяцев этого года годовой прирост составлял 85%, а за семь месяцев — 72%.

Партнер компании Сергей Новиков назвал две основные причины роста числа банкротств в стране. Он заявил, что среди них — «ухудшение платежеспособности населения в связи с негативными последствиями для экономики пандемии короновируса и более широкое принятие в обществе процедуры банкротства как цивилизованного инструмента урегулирования неплатежеспособности физического лица».

Ранее суд в России впервые изъял единственное жилье у гражданина-банкрота. Пятикомнатная квартира должника была быть выставлены на торги и продана, а взамен он получил однокомнатную квартиру.