Цена на газ в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе превысила $1100 за тыс. куб. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Отмечается, что стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $1123 за тыс. куб. м.

Ранее сообщалось, что верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предположил, что Европе, возможно, потребуется больше российского газа, чем было оговорено.

В Европейской комиссии в свою очередь предложили возможность совместных закупок и хранения природного газа национальными правительствами, чтобы справиться с растущими ценами на топливо. Проект предполагает снижение налогов, прямую поддержку наиболее уязвимых слоев населения и государственную помощь для компаний.

За последние месяцы цены на газ в Европе резко выросли. Агентство Argus выпустило отчет, в котором указало на скорый переход европейских промышленных предприятий на мазут и уголь из-за резкого роста стоимости газа.