Американская нефть WTI превысила $80 за баррель впервые с ноября 2014 года

Мировые цены на нефть ускорили рост вечером 8 октября, а стоимость марки WTI поднялась выше 80 долларов за баррель. Об этом свидетельствует информация на сайте лондонской биржи ICE.

Подобное случается впервые почти за семь лет – с ноября 2014 года.

По состоянию на 17.13 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,56%, до 83,21 доллара за баррель; стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,99%, до 79,89 доллара за баррель, а минутами ранее она превышала 80 долларов, что произошло впервые с ноября 2014 года.

Ранее биржевая цена на газ в Европе на открытии торгов 8 октября превысила $1200 за тысячу кубометров.

Ноябрьский фьючерс на газ по индексу голландского TTF в начале торгов стоил $1224 за тысячу кубометров по состоянию на 9.00 мск. Позднее, в 9.08 мск, цена скорректировалась и составила $1165 за тысячу кубометров.

Накануне, 7 октября, торги закрылись на отметке $1158 за тысячу кубов.

Международное ценовое агентство Argus отчиталось, что цены на газ впервые с 2014 года превысили цены на нефть.