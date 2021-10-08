Bloomberg: газ из России может стать единственным спасением для Европы

Европа может столкнуться с нехваткой газа этой зимой, если холодная погода приведет к истощению запасов, в результате чего регион будет полностью зависеть от дополнительных потоков газа из России. Такое мнение высказал Bloomberg вице-президент консалтинговой компании Wood Mackenzie по исследованиям газа и СПГ Массимо Ди Одоардо.

«Холодная зима как в Европе, так и в Азии может привести к риску падения европейских запасов до нуля, в результате чего Европа будет зависеть от своевременного одобрения проекта «Северный поток — 2» или готовности России поставлять больше газа через Украину, чтобы избежать сокращения спроса», — пояснил эксперт.

Согласно подсчетам компании, европейские запасы к концу октября достигнут 87 миллиардов кубометров. Если погодные условия будут в пределах нормального сезонного уровня, то для удовлетворения зимнего спроса регион использует около 58 миллиардов кубометров из этих запасов. Тогда к концу марта они останутся в комфортном диапазоне, что должно помочь снизить цены.

При этом холодные погодные условия могут увеличить потребность в отоплении до 20 миллиардов кубометров, отмечает Ди Одоардо, и уведут 10,5 миллиардов кубометров сжиженного природного газа с европейского рынка. В этом случае «Европа будет полностью зависеть от российских потоков сверх существующих мощностей», резюмировал он.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европе придется создать большой пул по закупкам газа, и Москве придется говорить с ЕС как с единым институтом. Также глава европейской дипломатии признал, что Россия имеет «огромное значение для Европы», а значит, «надо искать сбалансированную позицию» в отношениях с Москвой.