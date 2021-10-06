Названы новые последствия для Facebook после сбоя

Facebook ждут дополнительные траты после шестичасового сбоя, который наблюдался по всему миру. Рекламодатели могут предъявить компании претензии из-за упущенной выгоды и будут требовать компенсацию. Об этом рассказал вице-президент аналитической компании Forrester Майк Пру, передает CNBC.

«Массовые отключения затронули более 10 миллионов брендов и компаний, которые размещают рекламу на платформах Facebook. Рекламодатели могут обоснованно потребовать возмещения убытков», — считает аналитик.

По словам эксперта, только сама компания Facebook может рассказать о том, сколько денег было потеряно за время отключения основных сервисов. Теперь же рекламодатели будут рассчитывать на возможную компенсацию из-за того, что на всех ресурсах платформы не было рекламы.

Ранее стало известно, что акции Facebook упали более чем на 5% после сообщений о массовом сбое. Кроме того, Марк Цукерберг лишился $6,9 млрд из-за остановки работы сервисов своей компании.