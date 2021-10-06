Путин призвал не ставить страны в трудное положение из-за газа

Президент России Владимир Путин заявил на совещании по энергетике, что не надо ставить никого в трудное положение, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях. Его слова приводит РИА «Новости».

«Не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день», — подчеркнул лидер страны.

Ранее Путин заявил, что Россия превысит свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу через Украину. По словам российского лидера, российские контрактные обязательства по поставкам газа через ГТС Украины составляют 40 млрд кб. м газа в год, за девять месяцев 2021 года «Газпром» увеличил поставку через транспортную систему Украины более чем на 8%.

При этом глава государства подчеркнул, что еще больше увеличивать объемы поставок для «Газпрома» экономически не выгодно. По его словам, прокачка газа в Европу по новым системам дешевле примерно на $3 млрд в год. Кроме того, Путин отметил, что новый способ поставок газа в Европу значительно экологичнее предыдущего.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход Украины.

Новый контракт на поставку газа между Россией и Венгрией сроком действия до конца 2036 года был заключен 27 сентября. В соглашении есть возможность пересмотра условий через 10 лет.