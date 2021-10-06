Шмыгаль заявил, что Украина накопила необходимое количество газа на зиму

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что стране удалось накопить почти 19 млрд кубометров газа, чего хватит на период зимы. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, правительство поручило руководству «Нафтогаза» и «Укргазвыдобування» увеличить добычу собственного газа.

«Все инструменты для этого были предоставлены, переданы участки для добычи, выданы лицензии, есть соглашения о разделе продукции. Увеличение такой добычи — вопрос национальной безопасности», — сказал премьер.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз Украины» представил «план спасения» газотранспортной системы страны (ГТС). Компенсация в 51 млрд гривен со стороны государственной компании «Оператор ГТС» должна пойти на закупку дополнительных объемов газа для заполнения подземных хранилищ (ПГХ). Однако с учетом привязки краткосрочных контрактов к биржевым и спотовым котировкам Киеву может не хватить выделенных денежных средств. Выходом из кризисного положения могло бы стать продление транзитного контракта с «Газпромом», который завершится в 2024 году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».