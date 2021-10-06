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«Требуем немедленных действий»: предприятия Европы пожаловались на остановку производства из-за цен на газ

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РИА «Новости»

Некоторые энергоемкие предприятия Европы вынуждены уменьшать или даже вовсе останавливать производство из-за того, что цены на газ безостановочно растут. Об этом сообщает газета Handelsblatt.

Так, компания SKW Stickstoffwerke Piesteritz в федеральной земле Саксония-Анхальт (Германия) во вторник заявила о сокращении производства аммиака, необходимого для азотных удобрений и реагентов по очистке дизельных двигателей, на 20%. Если ситуация не изменится, то в скором времени производство может остановиться полностью.

«Мы требуем немедленных политических действий. Без государственных мер существует угроза остановки производства в ближайшем будущем. Все это из-за роста цен на газ», — рассказал генеральный директор компании Петр Цингр.

В британской Energy Intensive Users Group (EIUG) сообщили, что рост цен на голубое топливо уже привел к остановке производства стали. При этом компания предложила снизить цены на электроэнергию по примеру европейских конкурентов. Эта мера поможет сдержать рост расходов производителей.

«Мы уже наблюдали влияние поистине астрономического роста стоимости энергии на производство в секторах производства удобрений и стали. Никто не хочет повторения этого в других отраслях промышленности этой зимой», — отметил председатель организации Ричард Лиз.

Ранее группа стран ЕС, куда вошли Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция, предложила провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Также эта группа государств призвала установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить возможные скачки цен.

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