Президент Польши попросил НАТО вмешаться в ситуацию с «Северным потоком — 2»

НАТО и Евросоюзу следует задуматься о противостоянии угрозам, которые может нести российский газопровод «Северный поток — 2». Соответствующее заявление во время Варшавского форума по безопасности сделал президент Польши Анджей Дуда, сообщает Polskie Radio 24.

По мнению главы государства, Западу необходимо сделать выводы из совершенных ошибок, в том числе провал миссии в Афганистане и постройку «Северного потока — 2», который, как считает он, «является ошибкой стратегического значения для всего трансатлантического сообщества».

Как заявил Дуда, что речь идет не только о возможности перекрытия Россией поставок газа на Украину, в Словакию или их запуск в обход Польши.

«Речь идет о чем-то большем, о предоставлении россиянам возможности стратегического шантажа всего нашего сообщества, шантажа, выходящего далеко за рамки энергетических вопросов», — сказал он.

Польский лидер также отметил, в НАТО и ЕС надо «подумать о том, как противостоять политическим, энергетическим и военным угрозам и вызовам, которые может принести «Северный поток — 2».

Ранее в сентябре уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет продлевать контракт с «Газпромом» по поставкам российского газа.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.